Tanzkurs im Yellowstone

Mittwochs wird es im Jugendzentrum Yellowstone oft laut. Das Jugendzentrum bietet dann den Tanzkurs „Dance 4 Teens“ an. Tanzlehrer Rudi Boger studiert mit den 8- bis 12-Jährigen Choreografien ein. Aber nicht jeder Schritt ist dabei genau geplant. Die Jungen und Mädchen haben auch die Möglichkeit eigene Ideen mit in den Tanz einzubringen. Die Tänzer treffen sich zum Training von 16 bis 18 Uhr im Jugendzentrum an der Preinstraße in Oberaden.

Das Yellowstone bietet aber noch viele weitere Workshops an. Zum Beispiel einen Siebdruck-Workshop. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit T-Shirts, Stoffbeutel, Aufnäher, Pullover oder andere Textilien zu bedrucken und individuell zu gestalten. Auch Poster und Plakate können die Jungen und Mädchen drucken. Sie treffen sich jeden Montag von 16.30 bis 18.30 Uhr. Für fußballbegeisterte Jungen und Mädchen bietet das Yellowstone einen Soccer-Treff an. Soccer ist Englisch und bedeutet übersetzt Fußball. Der Treff findet immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr statt. Die Teilnehmer treffen sich in der Sporthalle der Jahnschule.