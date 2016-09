Tagung: Zuwanderer fit für Straßen- und Nahverkehr machen

Münster.

Münster. Damit die Integration von Flüchtlingen nicht an mangelnder Mobilität scheitert, sollen die Kommunen möglichst viele von ihnen in Sachen Verkehrssicherheit ausbilden. Dieses Ziel verfolgt Verkehrsplanerin Silke Schmidtmann, Leiterin des Zukunftsnetzwerks Mobilität NRW. Der Zusammenschluss aus Kommunen hat daher am Montag zu einer Tagung nach Münster geladen, die sich mit der Frage befasst, vor welchen Problemen Neulinge im Straßenverkehr stehen und wie sie gelöst werden können.

Aus Sicht von Schmidtmann ist Mobilität eine zentrale Integrationsfrage. Ohne Auto seien viele von ihnen auf das Rad oder den Nahverkehr angewiesen, um zum Arzt oder zum Sprachkurs zu kommen, sagte sie der Deutschen Presseagentur. «Wir müssen sie fit machen, damit sie sicher und selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können», so die Tagungsleiterin.

Bislang gebe es viele Unsicherheiten im Straßenverkehr. «Sie sind mit unseren Regeln nicht vertraut und kennen die Straßenverkehrsordnung nicht», sagte Schmidtmann. Um das zu ändern, stellt das Zukunftsnetzwerk Mobilität in NRW den Kommunen nun einheitliche Schulungsunterlagen kostenlos zu Verfügung.

