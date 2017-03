Tagesmütter sind gefragt

Wenn Kinder ihren ersten Geburtstag feiern, dann erhalten ihre Eltern eine neue Möglichkeit. Ab diesem Tag nämlich muss die Stadt dafür sorgen, dass ihr Kind betreut wird – entweder in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Diese Regel gibt es, damit Mütter und Väter wieder arbeiten gehen können. Insgesamt arbeiten in Unna 47 Tagesmütter. In den nächsten Jahren wird es noch mehr Kinder in Unna geben. Denn Paare bekommen wieder mehr Kinder. Außerdem ziehen Familien aus anderen Regionen in die Stadt. Auch diese Kinder sollen natürlich betreut werden. Und deswegen sucht die Stadt nach Menschen, die Tagesmütter oder -väter werden wollen. Oft entscheiden sich Eltern dafür, ihre kleinen Kinder von der Tagesmutter betreuen zu lassen. Dort gibt es keine großen Gruppen, sondern nur vier oder fünf Kinder. Wenn die Jungen und Mädchen dann älter werden, wechseln sie in den Kindergarten. Viele gehen mit zwei Jahren in die Kita, andere erst mit drei Jahren. Auch für diese Plätze muss die Stadt dann sorgen.