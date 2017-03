Täter brüstet sich im Darknet mit Tötung von Neunjährigem

Herne. Nach der Ermordung eines neunjährigen Jungen in Herne im Ruhrgebiet sucht die Polizei einen 19 Jahre alten Verdächtigen. Er soll sich im sogenannten Darknet mit der Tat gebrüstet haben. Ein Nutzer des vor allem von Kriminellen betriebenen Darknet habe das Video des 19-Jährigen gesehen und die Polizei alarmiert, berichtete ein Polizeisprecher am Morgen. Was genau auf dem Video zu sehen ist, blieb zunächst offen. Die Polizei fand den Jungen tatsächlich im Keller eines Reihenhauses. Der Neunjährige wurde erstochen. dpa