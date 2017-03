Tabellenführer Viktoria Köln verliert gegen Aachen

Düsseldorf. Viktoria Köln hat im Kampf um den Aufstieg zur 3. Fußball-Liga Nerven gezeigt. Am Sonntag bezog die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen in der Regionalliga West gegen den früheren Bundesligisten Alemannia Aachen eine 1:2-Niederlage. Köln verpasste somit die Chance, eine Woche vor dem Duell mit Verfolger Borussia Dortmund die Tabellenführung ausbauen. Mergim Fejzullahu erzielte den Siegtreffer für Aachen erst in der Nachspielzeit (90.+1).

Der Nachwuchs des BVB, der am Dienstag (19.30 Uhr) noch ein Nachholspiel gegen die Sportfreunde Siegen bestreiten soll, hatte am 25. Spieltag beim 0:1 gegen den Wuppertaler SV seine erste Saisonniederlage kassiert. Zudem musste der Tabellendritte Borussia Mönchengladbach einen weiteren Dämpfer verkraften: Das 1:2 gegen den SV Rödinghausen war für die Mannschaft von Trainer Arie van Lent bereits die dritte Pleite in Serie.

RW Ahlen bestätigte beim 2:2 gegen RW Essen seine gute Form und holte einen Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Fortuna Düsseldorf unterlag derweil 2:3 gegen den SC Verl. Der Nachwuchs von Schalke 04 erreichte ein 0:0 gegen den Bonner SC. Der Spieltag wird am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) mit dem Match zwischen RW Oberhausen und der SG Wattenscheid abgeschlossen.

dpa/lnw