Syrischer Flüchtling in Köln soll Anschlag geplant haben

Köln. Ein in Köln festgenommener syrischer Kriegsflüchtling plante nach Erkenntnissen der Polizei einen Sprengstoffanschlag. Der 16-Jährige habe in Internet-Chats seine «unmissverständliche Bereitschaft» geäußert, einen solchen Anschlag zu begehen, sagte Klaus-Stephan Becker von der Kölner Polizei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Von einem Chatpartner im Ausland habe er «ganz konkrete Anweisungen» zum Bau einer solchen Bombe erhalten, sagte Becker. Hinweise darauf, dass er sich bereits mit Materialien für den Bau eines solchen Sprengsatzes versorgt habe, gebe es dagegen nicht, sagte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies. Ein konkretes Anschlagsziel sei nicht bekannt.

