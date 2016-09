Syrische Opposition sieht US-russische Pläne skeptisch

Damaskus.

Damaskus.

Die syrische Opposition hat sich skeptisch zu den Plänen der USA und Russlands geäußert, eine Waffenruhe in Syrien durchzusetzen. «Wir müssen abwarten, ob sich das Regime und seine russischen Verbündeten auch wirklich an die Absprachen halten», sagte Samir al-Naschar vom Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition der dpa. Von der syrischen Regierung gibt es keine Reaktion. US-Außenminister Kerry und der russische Außenminister Lawrow Pläne vorgestellt, wie sie eine Waffenruhe in Syrien durchsetzen wollen.

dpa