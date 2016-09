Syrische Armee will sich eine Woche an Waffenruhe halten

Damaskus.

Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe in Syrien hat die Armee von Präsident Assad angekündigt, sich sieben Tage an die Feuerpause zu halten. Man behalte sich aber das Recht vor, Vergeltung für jegliche Verletzung von anderer Seite zu üben. Das berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Militärspitze. Die von Russland und den USA ausgehandelte Waffenruhe trat offiziell am Montag um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Kraft. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat die Konfliktparteien aufgefordert, die Feuerpause nun auch einzuhalten.

dpa