Sven Bender zurück im BVB-Training: Guerreiro wieder fit

Dortmund. Der Dortmunder Fußballprofi Sven Bender kann auf ein baldiges Comeback hoffen. Nach auskuriertem Außenbandriss im Sprunggelenk kehrte der 27 Jahre alte Abwehrspieler am Donnerstag in das Mannschaftstraining des Bundesligisten zurück. Der Olympia-Zweite hatte sich kurz vor dem Ende der Winterpause in einem Testspiel beim SC Paderborn verletzt.

Einen Tag nach dem Einzug des BVB in das Viertelfinale der Champions League nahm auch Raphael Guerreiro am Teamtraining teil. Der Europameister aus Portugal hatte zuletzt über eine Muskelverhärtung im Oberschenkel geklagt. Beim 4:0 seines Teams über Benfica Lissabon stand er zwar im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaduell bei Hertha BSC scheint möglich.

dpa/lnw