Südkorea wählt im Mai neuen Präsidenten

Seoul. Südkorea wählt am 9. Mai einen neuen Präsidenten. Nach der Entmachtung von Park Geun Hye am Freitag wegen eines Korruptionsskandals kündigte die Regierung jetzt den Termin an. Parks Amtsenthebung durch das Verfassungsgericht macht es erforderlich, dass binnen 60 Tagen die Neuwahl stattfindet. Die Wahl war eigentlich für Dezember vorgesehen. Aus Sicht der Verfassungsrichter hatte Park einer Vertrauten die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt und in deren Interessen ihre Macht missbraucht. dpa