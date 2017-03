Suche nach Freiwilligen

Manche Dinge funktionieren nur, weil es Freiwillige gibt. Wenn es keinen Vorsitzenden im Sportverein, keine Helfer in der Flüchtlingsunterkunft oder keine Einsatzkräfte bei der Freiwilligen Feuerwehr gäbe, könnten viele Aufgaben gar nicht erledigt werden.

Allerdings merken immer mehr Vereine und Gruppen, dass es schwierig wird, Freiwillige zu finden. Deswegen haben sie gemeinsam mit Vertretern der Stadt die Ehrenamts- und Ideenbörse erfunden. Im ZIB können Jugendliche, Erwachsene oder Rentner am 18. März herausfinden, wo Freiwillige gebraucht werden. Denn manche Menschen möchten sich vielleicht gerne einsetzen, wissen aber gar nicht so genau wo oder wie das geht. Deswegen stellen sich bei der Börse fast 30 Vereine und Gruppen aus Unna vor. Sie erklären den Besuchern, was sie machen und vor allem, bei welchen Aufgaben sie noch Hilfe gebrauchen könnten. Die Besucher können dann entweder sofort einspringen und eine dieser Aufgaben annehmen. Oder sie können noch mal darüber schlafen, Kurse für Freiwillige besuchen und dann vielleicht später ein Helfer werden. Weil es für diese Aufgaben kein Geld gibt, heißen die Freiwilligen auch Ehrenamtliche.