Stuttgart ohne Personalsorgen vor Spiel gegen Bochum

Stuttgart. Ohne personelle Probleme bestreitet Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart die Heimpartie gegen den VfL Bochum. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wird nur Innenverteidiger Marcin Kaminski nach seiner Gelb-Roten Karte beim 1:1 in Braunschweig gesperrt fehlen. Der Franzose Benjamin Pavard werde dafür von Beginn an in die Abwehr rücken, kündigte VfB-Trainer Hannes Wolf am Donnerstag an. «Benjamin soll sehr klar und möglichst fehlerfrei spielen, damit wir hinten wieder gut stehen», sagte Wolf.

Der 35-Jährige ist gebürtiger Bochumer und feierte beim 1:1 in der Hinrunde in Bochum seinen Einstand als Fußball-Coach des VfB. «Es ist eine spannende Zeit. Es ist schon unglaublich, was man so erleben darf», sagte Wolf. Der VfB ist für den früheren Dortmunder Jugendtrainer seine erste Station bei einer Profi-Mannschaft.

dpa/lsw