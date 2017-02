Sturmtief «Thomas» fegt über Deutschland

Düsseldorf. Mit heftigen Sturmböen ist Sturmtief «Thomas» am Abend über den Westen Deutschlands hinweggefegt - der Wind hat aber nachgelassen. Der Deutsche Wetterdienst hob alle Unwetterwarnungen für das Flachland auf. Nur noch in den Hochlagen bestehe Gefahr von Orkanböen, sagte ein Meteorologe. Der Sturm hatte für gestiegene Flusspegel, entwurzelte Bäume und lahmgelegte Bahnstrecken gesorgt. Beim Einsturz eines Podiums bei einer Fastnachtsveranstaltung in Dornhan in Baden-Württemberg wurden drei Frauen und ein Kind verletzt. dpa