Sturm facht Waldbrände in Griechenland an

Athen.

Ein Wald- und Buschbrand hat auf der griechischen Insel Chios in der Nacht sechs Menschen verletzt. Das berichtete der Athener Nachrichtensender Skai. Eine 64 Jahre alte Frau erlitt dort Verbrennungen auf mehr als 70 Prozent ihres Körpers. Sie wurde nach Athen in ein Spezialkrankenhaus gebracht und schwebe in Lebensgefahr, meldete das Staatsradio. Im ganzen Lande waren binnen 24 Stunden mehr als 50 Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

dpa