Sturm, Schnee: Es wird kälter und stürmischer

Offenbach. Auf die Weihnachtsfeiertage folgen stürmisches Wetter und Schneeflocken im Osten Deutschlands. Das Tief «Barbara» überquert seit Montag mit einer Kaltfront und kräftigen Böen das Land, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Vor allem in höheren Lagen werde es stürmisch. «Auf Ausflüge in die Berge sollte man besser verzichten», rieten Meteorologen. Für Schleswig-Holstein und Hamburg gab der DWD eine Sturmwarnung, für Teile Mecklenburg-Vorpommerns eine Unwetterwarnung heraus. In der Nacht werden orkanartige Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. dpa