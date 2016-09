Sturm «Hermine» peinigt Millionen US-Küstenbewohner

Miami.

Sturm «Hermine» macht Millionen Menschen an der US-Ostküste weiter zu schaffen. Der Sturm zog über den Atlantik nach Norden und brachte teils heftige Regenfälle, hohe Wellen, Überschwemmungen und weitreichende Stromausfälle mit sich. Das Hurrikan-Zentrum der USA warnte vor gefährlichen Sturmfluten von Virginia bis New Jersey. Auch New York bereitete sich auf «Hermine» vor: In der Region der Millionenmetropole bleiben zumindest heute sämtliche Strände geschlossen.

dpa