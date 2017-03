Stunde der Erde: In NRW-Kommunen gingen die Lichter aus

Köln. Mit einer «Licht-aus»-Stunde für die Erde hat die Umweltschutzorganisation WWF am Samstagabend ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt. Auch 70 Städte in Nordrhein-Westfalen hatten angekündigt, öffentliche Gebäude für eine Stunde in Dunkelheit versinken zu lassen.

World Wide Fund for Nature (WWF) hatte zum neunten Mal zur «Earth Hour» aufgerufen, zur symbolischen Stunde der Erde. Dabei sollten weltweit Städte um 20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung ihrer wichtigsten Gebäude abstellen.

Der Aachener und der Kölner Dom standen auf der Liste sowie in Düsseldorf die Tonhalle, Lambertuskirche und Kaiserpfalz. In Bonn sollte an weit mehr als 30 Gebäuden die Beleuchtung ausgehen. Bonn gehörte 2009 zu den ersten drei deutschen Städten, die sich an der Aktion beteiligt hatten.

Bochum wollte das Licht am Bergbaumuseum abschalten, Münster wollte das Schloss verdunkeln. Auch kleinere Städte und Gemeinden hatten sich angemeldet wie Heimbach in der Eifel oder Burbach im Kreis Siegen Wittgenstein. Aufgerufen waren auch Privatleute.

Noch sei Zeit, um den Klimawandel zu stoppen, appellierte die Organisation WWF. Großes Potenzial liege dabei in den Städten, die als Treiber der Klimaerwärmung gesehen werden.

dpa/lnw