Studie: Weltweite Unsicherheit dämpft nicht die Reiselust

Berlin. Die Reiselust der Deutschen ist nach einer Studie trotz Terrorgefahr und Türkeikrise in diesem Jahr ungebrochen. 69 Prozent wollen sicher oder wahrscheinlich verreisen, ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. 12 Prozent und damit knapp jeder Achte will nicht verreisen, wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zum Auftakt der Reisemesse ITB in Berlin mitteilte. Terror wirke auf die Reise-Zielwahl und das Reiseverhalten, dämpfe aber nicht die allgemeine Reiselust, schreiben die Autoren. dpa