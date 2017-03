Studie: Führungspersonal in NRW-Kitas fehlt Zeit

Gütersloh. Sie haben eine Leitungsfunktion in Kindergärten in Nordrhein-Westfalen - oft aber nur auf dem Papier: Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlt dem Führungspersonal in den Kitas in vielen Fällen schlicht die Zeit, um sich um die Leitungsaufgaben zu kümmern. Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht NRW aber noch vergleichsweise gut da.

Nach der am Montag vorgestellten Untersuchung kann in 8,3 Prozent der NRW-Kitas keine einzige Minute für pädagogische Konzepte, Personal, Finanzen und Elterngespräche eingesetzt werden. Damit liegt Nordrhein-Westfalen leicht unter dem Bundesschnitt von 10,8 Prozent. In fast jeder dritten Kita in NRW (30,3 Prozent) gibt es weniger als 20 Wochenstunden Zeit für Leitung und Verwaltung. Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt für eine ideale Leitung als Grundstock 20 Stunden pro Woche außerhalb der Betreuungsgruppe plus zusätzlich 0,35 Stunden für jedes Kind in der Kita.

75,3 Prozent aller NRW-Kitas liegen unter der von der Stiftung empfohlenen Leitungszeit. Beim Vergleich der Bundesländer belegt NRW damit vor Hamburg (50,3 Prozent) und Schleswig-Holstein (73,4) den drittbesten Platz. Bundesweit liegen 84,6 Prozent der Kitas unter der von der Stiftung empfohlenen Leitungszeit.

Nach Berechnungen der Stiftung müssten die Träger in Nordrhein-Westfalen das Personal um 39 Prozent (2840 Stellen) aufstocken, um den Zeitmangel ausgleichen zu können. Finanziell würde das in NRW eine Zusatzbelastung von 166 Millionen Euro bedeuten.

dpa/lnw