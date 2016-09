Studie: Anteil der Ganztagsschulen in NRW steigt weiter

Gütersloh.

Gütersloh. In Nordrhein-Westfalen gibt es immer mehr Schulen mit Ganztagsangeboten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die am Montag in Gütersloh vorgestellt wird. Demnach stieg der Ganztags-Anteil im Schuljahr 2014/2015 auf 73 Prozent nach 71,7 im Vorjahr an. Im Ländervergleich liegt NRW damit über dem Bundesschnitt von 59,5 Prozent. Je nach Bundesland weichen die Zahlen allerdings weit von einander ab. So sind in Sachsen fast 100 Prozent aller Schulen Ganztagsangebote, während es in Baden-Württemberg nur 35,8 Prozent sind.

Dabei fließen sowohl die offenen Ganztagsangebote als auch die gebundene Form in die Statistik ein. Beim gebundenen Ganztag lernen Klassenverbände gemeinsam auch am Nachmittag.

In Nordrhein-Westfalen nahmen im Schuljahr 2014/2015 44 Prozent der Schüler ein Ganztagsangebot war. Davon entfallen 28,5 Prozent auf die gebundene Form und 15,6 Prozent auf den offenen Ganztag. Ein Schuljahr zuvor waren insgesamt 41 Prozent aller NRW-Schüler an einer Ganztagsschule. Davon 26,4 Prozent in der gebundenen Form und 14,6 Prozent in der offenen Variante.

dpa