Studenten-Oscar-Gewinner «stolz und überwältigt»

Köln.

Köln. Ahmad Saleh (35), Absolvent der Kölner Kunsthochschule für Medien, ist «stolz und überwältigt» vom Gewinn des Studenten-Oscars. Der 35 Jahre alte Jordanier wurde für seinen Kurzfilm «Ayny - My Second Eye» in der Kategorie «Bester Ausländischer Animationsfilm» von der Oscar-Akademie ausgezeichnet. Saleh, der zurzeit in den Palästinensergebieten filmt, sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, sein Film sei ein Porträt von Menschen, die in Kriegsgebieten lebten. «Er zeigt, wie stark diese Menschen oft sind.»

Saleh hatte vor zehn Jahren in Askar, einem Flüchtlingslager in den palästinensischen Autonomiegebieten, erlebt, wie zwei Jungen bei einer Explosion verletzt worden waren. «Was mich wirklich faszinierte, war, wie alle darauf reagierten, wie etwa die Nachbarn alles Menschenmögliche unternahmen, um das Krankenhaus zu erreichen. Das war es, was ich in dem Film darstellen wollte.» Es sei kein Film über ein furchtbares Ereignis, sondern über Stärke und Hilfsbereitschaft.

Saleh wurde 1980 in Saudi Arabien als Sohn palästinensischer Eltern geboren. Er absolvierte ein Ingenieurstudium, begann dann aber, Kurzgeschichten zu schreiben. Nachdem er als Art Director gearbeitet hatte, begann er 2013 ein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit Schwerpunkt Animation.

