Strom für das Auto tanken

Seit über 130 Jahren fahren Autos mit Benzin. Nun aber arbeiten die Autohersteller immer mehr an Elektrofahrzeugen, die mit Strom aus großen Akkus fahren. Fachleute glauben, dass diesen Autos die Zukunft gehört. Denn Strom lässt sich anders als Benzin immer wieder neu gewinnen – etwa mit Wind-, Wasser- oder Sonnenkraftwerken. Gelöst werden muss dabei aber noch die Frage, wie diese Akkus eigentlich geladen werden können. Nicht jeder hat eine Außensteckdose an seiner Wohnung. Und eine Kabeltrommel aus dem Küchenfenster herabzulassen, ist auch keine Lösung. Also werden Stromtankstellen benötigt, die jede gegen eine Gebühr benutzen kann. Fünf davon gibt es schon in Unna. Wenn alle Autofahrer mit Strom fahren würden, würden sie nicht ausreichen. Allerdings sind diese Autos noch sehr selten. Möglicherweise liegt das aber auch genau daran. Vielleicht fragen sich Autofahrer auch, wo sie mit ihrem Elektroauto eigentlich tanken können. Es fehlt also an Elektrotankstellen und an Elektroautos. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Vor vielen Jahren war dies allerdings auch ein Problem der ersten Autos mit Verbrennungsmotor. In den frühen Tagen des Automobils bekam man Benzin nur in der Apotheke.