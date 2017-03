Streit um späte Landungen am Flughafen Düsseldorf vor OVG

Münster. Im Prozess um späte Landungen am Düsseldorfer Flughafen will das Oberverwaltungsgericht in Münster noch am Mittwoch eine Entscheidung verkünden. Am Vormittag ging es allerdings nur um juristische Verfahrensfragen und nicht um das Thema Fluglärm. Ein privater Kläger will erreichen, dass am drittgrößten Flughafen Deutschlands zwischen 22.00 und 23.00 Uhr keine planbaren Landungen stattfinden dürfen. Derzeit gibt es eine Genehmigung für 33 Landungen in dieser Zeit. Der Kläger aber sieht für diese Flugbewegungen keinen Bedarf. Weil die Aufsichtsbehörde auf seinen Antrag nicht reagiert habe, legte er eine Untätigkeitsklage beim OVG ein. dpa/lnw