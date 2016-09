Streit um Getränkelieferung: Behörden und Gericht prüfen

Münster.

Münster. In Münster beschäftigen sich Justiz und Behörden mit einem umstrittenen Lieferdienst am Sonntag. Das Unternehmen Flaschenpost verspricht Getränkelieferungen innerhalb von 90 Minuten nach Bestellung. Dagegen hat der Handelsverband Westfalen-Münsterland zwar nichts. Allerdings sieht der Verband in den sonntäglichen Lieferungen einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, er ist deswegen vor das Landgericht Münster gezogen. Verhandelt wird am 1. Dezember.

Der Verband beklagt, dass sich der Anbieter gegenüber dem stationären Handel mit seinen geltenden Ladenöffnungszeiten einen Wettbewerbsvorteil verschafft habe, weil er auf den Sonntag ausweite. Die Bezirksregierung in Münster bestätigte unabhängig von dem Gerichtsverfahren eine Überprüfung. Flaschenpost sei zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch der dpa. Zuerst hatten die «Westfälische Nachrichten» über den Streit berichtet.

Flaschenpost-Geschäftsführer Dieter Büchl sieht sich im Recht und vergleicht seinen Service mit Pizza-Bringdiensten. «Außerdem sind die am Sonntag eingesetzten Studenten froh, dass sie sich an diesem Tag ein paar Euro verdienen können», sagte Büchl, der das Modell auch auf andere Städte ausweiten will.

