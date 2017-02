Streit um Frauenförderung: FDP stellt Rechtsgutachten vor

Düsseldorf. In NRW sollen Frauen im öffentlichen Dienst unter bestimmten Bedingungen bevorzugt befördert werden. Das sorgt für Streit vor Gericht. Die FDP greift die Regelung mit einem Gutachten an.

Die Frauenförderung im neuen nordrhein-westfälischen Landesbeamtenrecht ist nach Überzeugung der FDP-Opposition rechtswidrig. Heute stellt Fraktionschef Christian Lindner im Düsseldorfer Landtag ein Gutachten vor, um dies juristisch zu untermauern.

Nach dem neuen Landesbeamtengesetz vom 1. Juli sind Frauen «bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern». Laut Bundesgesetz sind Beförderungen hingegen nur nach Qualifikation - ohne Rücksicht auf das Geschlecht - vorzunehmen.

Mehrere Verwaltungsgerichte hatten die NRW-Regelung in Eilverfahren bereits als verfassungswidrig eingestuft. Dagegen hat die Landesregierung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Lindner hatte die CDU bereits aufgefordert, gemeinsam Verfassungsklage gegen die umstrittene Gesetzesnovelle zu erheben.

dpa/lnw