Streit um Flughafen-Expansion: Redeschlacht startet

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Flughafen will weiter wachsen und hat eine Ausweitung des Flugbetriebs beantragt. Lärmgeplagte Anwohner und Umweltschützer laufen dagegen Sturm. An diesem Montag treffen Gegner und Befürworter in der Düsseldorfer Messe aufeinander.

Zur umstrittenen Ausweitung des Flugbetriebs am Düsseldorfer Airport treffen an diesem Montag (10.00 Uhr) in der Düsseldorfer Messe Gegner und Befürworter aufeinander. Die Anhörung kann mehrere Tage oder sogar Wochen dauern, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf, die die öffentliche Anhörung organisiert. Fast 41 000 Einwendungen sind gegen die geplante Kapazitätserweiterung des drittgrößten deutschen Airports eingegangen.

Der Antrag des Flughafens sieht vor, dass zu Spitzenzeiten 60 statt bisher 47 Starts und Landungen pro Stunde erlaubt werden. Der Flughafen will dazu die nördliche zweite Start- und Landebahn stärker nutzen als bislang erlaubt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert den Stopp des Planfeststellungsverfahrens. Das Vorhaben beeinträchtige die Bevölkerung im weiten Umfeld des Flughafens zusätzlich und erheblich.

dpa/lnw