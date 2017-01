Straßen.NRW richtet Bürgerbüro zum Autobahnausbau ein

Leverkusen. Zum Autobahnausbau rund um Leverkusen hat Straßen.NRW ein Bürgerbüro in der Leverkusener Innenstadt eingerichtet. Wie der Landesbetrieb am Montag mitteilte, können sich Betroffene dort dienstags und donnerstags über das Großprojekt informieren. Auch zwei Experten aus der Projektgruppe seien dann dort, um Fragen zu beantworten. «Wir wollen die Menschen beim Autobahnausbau nicht aussperren, sondern sie mitnehmen», sagte Verkehrsminister Michael Groschek bei der Eröffnung des Büros am Montag.

Rund um den Ausbau hat es bereits viele Diskussionen gegeben. Eine Bürgerinitiative hat im Januar Klage gegen den Bau der neuen A1-Rheinbrücke eingereicht, da einige der Brückenpfeiler auf einer ehemaligen Giftmülldeponie errichtet werden sollen.

