Störmanöver von Kampfjets über dem Schwarzen Meer

Moskau.

Am Rande eines russischen Manövers sind sich Militärflugzeuge der USA und Russlands über dem Schwarzen Meer bedrohlich nahe gekommen. Ein russischer Abfangjäger vom Typ Suchoi Su-27 habe ein US-Aufklärungsflugzeug 19 Minuten lang begleitet, hieß es aus Kreisen des Pentagons. Der russische Pilot habe seine Maschine bis auf drei Meter an den US-Jet angenähert. Die russischen Piloten hätten sich an internationale Regeln gehalten, hieß es in Moskau. Dagegen warf die US-Seite den Russen gefährliches und unprofessionelles Verhalten vor.

