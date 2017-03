Stöger muss sich mit Kadernominierung gedulden

Köln. Fußball-Lehrer Peter Stöger braucht bei der Nominierung seines Kaders für die Bundesligapartie des 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten FC Ingolstadt Geduld. Weil ein Teil seiner Profis derzeit noch angeschlagen ist, will sich der 50 Jahre alte Österreicher bei seiner Entscheidung länger Zeit lassen. «Wir sind in einer Situation, wo wir die eine oder andere Personalie am Freitagabend oder am Samstagmorgen entscheiden werden», sagte Stöger am Donnerstag.

Denkbar ist, dass der lange verletzte Timo Horn seinen Ersatzmann Thomas Kessler wieder ablösen könnte. Olympia-Keeper Horn hat die Folgen seines Meniskusschadens überwunden. Der 23-Jährige fehlte dem FC seit November. Allerdings hatte Horn zuletzt einen Infekt und damit das gleiche Problem wie Kölns defensiver Mittelfeldspieler Marco Höger. FC-Kapitän Matthias Lehmann könnte gleichfalls wieder für ein Pflichtspiel infrage kommen. Er war wegen eines Innenbandrisses wie Horn seit November ausgefallen.

dpa/lnw