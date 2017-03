Steuerzahlerbund schockiert über Doppelgehalt

Berlin/Düsseldorf. Der Bund der Steuerzahler ist entsetzt über die staatliche Besoldung hauptamtlicher Gewerkschafter in Nordrhein-Westfalen. «Wir sind schockiert - das geht gar nicht», sagte der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, Heinz Wirz, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Der seit Jahren vom Dienst freigestellte Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, war vom Land NRW und von seiner Gewerkschaft bezahlt worden. Eine solche widersinnige Praxis müsse umgehend beendet werden, forderte Wirz.

Nach Angaben des Düsseldorfer Innenministerium gibt es weitere Gewerkschaftsspitzen, die bei vollen staatlichen Bezügen teilweise vom Polizeidienst freigestellt werden, um gewerkschaftlich zu arbeiten. Der Bund der Steuerzahler lehnt auch solche Mischformen ab. «Wer hauptamtlich für die Gewerkschaft tätig ist, kann nicht teilweise im Polizeidienst arbeiten», kritisierte Wirz.

Beim Landesrechnungshof wird der Fall Wendt nach Angaben eines Sprechers bislang noch nicht geprüft.

dpa/lnw