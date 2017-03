Steuerfahnder bringen NRW fünf Milliarden Euro

Düsseldorf. Betriebsprüfungen und Steuerfahndungen haben Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ein Plus von fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen beschert. Das sind rund zehn Prozent des gesamten Steueraufkommens in Höhe von 53,7 Milliarden Euro, wie Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Mittwoch mitteilte. Allein durch die Arbeit der über 3550 Betriebsprüfer im ganzen Land seien etwa 4,2 Milliarden Euro zusammengekommen. In fast 5000 Prüfungen seien zudem Steuerhinterzieher aufgespürt worden, die insgesamt eine Milliarde Euro nachzahlen mussten. Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung sei dagegen deutlich zurückgegangen. dpa/lnw