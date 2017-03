Sternsinger sammeln Geld

Anfang Januar sind viele Kinder als Sternsinger für die katholischen Kirchen-Gemeinden durch die Straßen gezogen. Sie haben Häusern und Wohnungen Gottes Segen gegeben. Dabei haben die Sternsinger auch Geld gesammelt. In der Gemeinde Heilige Familie wurden 7693,77 Euro eingenommen. Die Sternsinger der Gemeinde St. Marien haben 2551,03 Euro gesammelt. Insgesamt haben die Sternsinger in Kamen also 10.244,80 Euro gesammelt. Das Geld geht als Spende an das Land Kenia. Das liegt in Afrika. Dort gibt es viele Dürreregionen. Das sind Regionen, in denen es nur wenig regnet und kaum Wasser gibt. Für die Menschen ist das Wasser aber zum Überleben wichtig. Von dem gesammelten Geld sollen deshalb Brunnen in diesen Regionen gebaut werden. Damit soll auch die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser verbessert werden.