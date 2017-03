Stellwerksproblem brachte S-Bahn-Verkehr aus dem Takt

Essen. Eine Stellwerksstörung hat im Ruhrgebiet den für Pendler wichtigen S-Bahn-Verkehr aus dem Takt gebracht. Die Deutsche Bahn berichtete von einer Stellwerksstörung in Essen, die am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr wieder behoben war. In der Zwischenzeit kam es auf einer Reihe von S-Bahn-Linien zu Ausfällen. Zur Ursache der Stellwerksstörung machte die Bahn zunächst keine Angaben. Der WDR hatte zuvor über die Verkehrsstörung berichtet. dpa/lnw