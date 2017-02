Steinmeier mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt

Berlin. Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier wird zwölfter Bundespräsident Deutschlands. Die Bundesversammlung wählte den 61-jährigen SPD-Politiker in Berlin im ersten Wahlgang mit 931 von 1239 gültigen Stimmen zum Nachfolger von Joachim Gauck. Dieser hatte aus Altersgründen auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Steinmeier, der Kandidat von CDU/CSU und SPD war, kam auf eine Zustimmung von gut 75 Prozent. Steinmeier nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an. «Gerne sogar», sagte er. dpa