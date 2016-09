Steinmeier hält Einigung auf Waffenruhe in Syrien für möglich

Berlin.

Berlin.

Bei den Syrien-Gesprächen zwischen den USA und Russland in Genf gibt es nach Einschätzung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier eine realistische Chance auf eine Waffenruhe. Mittlerweile gebe es ein «richtiges Waffenstillstands-Dokument» für eine mehrtägige Feuerpause, sagte Steinmeier in Berlin. Es mangele wirklich nicht an Ehrgeiz. Im Gespräch sei eine Waffenruhe von sieben bis zehn Tagen. Die unterschiedlichen Positionen hätten sich mittlerweile auf zwei, drei reduziert. Die Gespräche in Genf werden von den beiden Außenministern John Kerry und Sergej Lawrow geführt.

dpa