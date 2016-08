Steinewerfer beschädigen drei Autos in Grevenbroich

Grevenbroich.

Grevenbroich.

Unbekannte haben in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) Schottersteine von einer Fußgängerbrücke auf fahrende Autos geworfen. Durch die Steine seien am Montagabend drei Fahrzeuge beschädigt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Insassen blieben unverletzt. Einer der Autofahrer habe im Bereich der Fußgängerbrücke drei oder vier Personen gesehen. Die Verdächtigen konnten flüchten, die Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

dpa/lnw