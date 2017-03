Steine erinnern an Menschen

Sie sind klein und man muss genau hinsehen: In Unna liegen auf verschiedenen Bürgersteigen und Wegen fast 200 Stolpersteine. Das sind kleine glänzende Steine, auf denen jeweils ein Name steht.

Bevor die Nationalsozialisten, kurz Nazis, vor mehr als 80 Jahren die Macht in Deutschland übernahmen, lebten hier viele Menschen jüdischen Glaubens – auch in Unna. Während ihrer Herrschaft brachten die Nazis viele Millionen Juden um. Auch viele Juden aus Unna wurden damals ermordet. Damit sie niemals vergessen werden, gibt es die Stolpersteine. Die Namen der Opfer wurden auf diese Steine geschrieben. Um an sie zu erinnern, hatten die jungen Politiker der Partei SPD, die Jusos, gestern zu einer Putzaktion eingeladen. Alle Steine sollten wieder richtig glänzen, alle Namen wieder zu lesen sein. Außerdem legten sie weiße Rosen auf den Boden.

Die Jusos in Unna finden: Nie wieder darf etwas so Schlimmes passieren wie der Nationalsozialismus. Nie wieder dürfen Menschen, die einen anderen Glauben oder eine andere Meinung haben, geschlagen oder getötet werden. Und das erzählten sie gestern auch allen Menschen, die sie beim Putzen trafen.