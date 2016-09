Steag plant umfassenden Umbau - auch Verkäufe möglich

Essen.

Essen. Der Stromproduzent Steag plant angesichts gesunkener Großhandelspreise im Heimatmarkt einen umfassenden Umbau. Einschnitte sind einem am Montag veröffentlichten Strategiepapier «Steag 2022» zufolge bei den eigenen Kraftwerken und dem eigenen Stromhandel in Deutschland geplant. Zudem werden in der Kraftwerkssparte auch Verkäufe geprüft. Als Beispiele werden dabei das Fernwärmegeschäft in Deutschland und Windkraftanlagen im Ausland genannt, die jetzt auf dem Zenit ihrer Wertschöpfung stünden. Die möglichen Erlöse aus Verkäufen will der Essener Konzern in Wachstumsfelder investieren.

So sollen Dienstleistungen rund um Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken national und international stärker angeboten werden. Auch in den Geschäftsfeldern Service für den sicheren Rückbau von Atomkraftwerken und Projekten zur dezentralen Energieversorgung wird großes Potenzial gesehen.

Steag will in Deutschland etwa die Hälfte seiner Kraftwerksblöcke vom Netz nehmen und bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. «In Deutschland werden wohl 800 bis 1000 Stellen wegfallen», sagte Steag-Chef Joachim Rumstadt dem «Handelsblatt» (Montag).

dpa