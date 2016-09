Start in WM-Mission: DFB-Team fliegt zum Quali-Auftakt nach Norwegen

Düsseldorf.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt heute zu ihrem Auftaktspiel in der WM-Qualifikation nach Oslo. In der Partie gegen Norwegen morgen setzt Bundestrainer Joachim Löw im Gegensatz zum Test gegen Finnland wieder auf sein Stammpersonal. Angeführt wird die DFB-Auswahl in ihrem ersten Spiel auf dem Weg zur WM vom neuen Kapitän Manuel Neuer. Auch die weiteren Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller, Sami Khedira und Toni Kroos werden wieder in der Startformation erwartet.

