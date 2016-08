Starke Werte für die «Simpsons» mit neuer Stimme für Homer 

Berlin.

Gute Quote zum Start der neuen «Simpsons»-Staffel, in der erstmals Homers neue Stimme zu hören war: Zur ersten Folge um 20.15 Uhr auf ProSieben schalteten 1,64 Millionen Zuschauer ein. In der Woche davor waren es mit 1,02 Millionen deutlich weniger. Seine Premiere als Synchronsprecher hatte Christoph Jablonka. Zuvor war intensiv darüber spekuliert worden, wer Homers neue deutsche Stimme wird. Homers vorheriger Synchronsprecher war für alle 26 Staffeln Norbert Gastell. Er starb im November 2015 im Alter von 86 Jahren.

dpa