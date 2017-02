Starke Schalker erkämpfen Punkt in München

München. Der FC Bayern kommt einfach nicht in Fahrt. Bei der Heimpremiere in diesem Jahr reichte es für den deutschen Fußball-Meister am Samstag beim 1:1 (1:1) gegen den FC Schalke anders als in den vorangegangenen Partien nicht einmal mehr zu einem Sieg.

Anderthalb Wochen vor der Champions-League-Kraftprobe mit dem FC Arsenal strahlen die Münchner national keine Dominanz mehr aus. Das frühe 1:0 durch das 15. Saisontor von Robert Lewandowski in der 9. Minute konterten die Gelsenkirchener schnell durch ein Freistoßtor von Naldo (13.). Bei der Rückkehr und Schalke-Premiere von Holger Badstuber verdienten sich die Gäste zurecht den Punkt.

dpa