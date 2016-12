Stark besetzte Tennis-Premiere um Ranglisten-Punkte

Dresden. Mit dem Silvester-Cup erlebt an den letzten Tagen des Jahres in Dresden ein Hallentennis-Turnier seine Premiere, bei dem es um wichtige Punkte für die deutsche Rangliste geht. Die erste Auflage, die in der Halle in Dresden-Pappritz am Donnerstag startet und am Silvester-Nachmittag abgeschlossen wird, hat bei den Frauen und Männern sofort eine sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ starke Besetzung gefunden. Über die Hälfte der etwa 50 Teilnehmer sind aktuelle Ranglistenspielerinnen und -spieler aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Bremen und Sachsen.

Die Setzlisten werden von der 18-jährigen Juliane Triebe (Berliner SV 92) und dem 32-jährigen sächsischen Tennis-Rekordmeister Christian Haupt (Blau-Weiß Dresden-Blasewitz) angeführt. Heißeste sächsische Eisen bei den Frauen sind die 16-jährige Emily Welker (Blau-Weiß Dresden-Blasewitz), die in diesem Jahr sowohl im Freien als auch in der Halle Landesmeisterin wurde, und ihre Vorgängerin Andrea Fischer (Leipziger SC 1901).

dpa/sn