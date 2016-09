Stahlkonzern setzt auf 3D: Voestalpine startet Forschungszentrum

Düsseldorf.

Düsseldorf. Bei der Suche nach neuen Technologien will die Stahlbranche künftig verstärkt auf das 3D-Drucken mit metallischen Werkstoffen setzen. Am Mittwoch startete der österreichische Stahlkonzern Voestalpine in Düsseldorf ein Forschungszentrum für die neue Technologie («Additive Manufacturing Center»).

Auch der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp will ein Entwicklungszentrum für 3D-Druck eröffnen. Start werde in wenigen Wochen sein, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Nach einem Standort in Nordrhein-Westfalen werde noch gesucht.

Ziel sei eine bessere Nutzung der neuen Technologie, erklärte Voestalpine. Während der 3D-Druck auf Basis von Kunststoff längst Serienreife erreicht habe, stehe die weitaus komplexere Herstellung von metallischen Produkten noch ganz am Anfang.

Voestalpine wolle auch in Zukunft bei der Entwicklung neuer Produktionsverfahren ganz vorne mit dabei sein, kündigte Vorstandschef Wolfgang Eder an. In einem nächsten Schritt sei eine Erweiterung um Kooperationen oder Standorte in Nordamerika und China geplant. Das für den Prozess notwendige Metallpulver werde von Gesellschaften aus Österreich und Schweden geliefert.

Genutzt werden könne das neue Verfahren etwa zur Herstellung von Prototypen oder von Ersatzteilen für den Autorennsport, die so in Kleinserien wirtschaftlicher als bisher direkt vor Ort hergestellt werden könnten, teilte Voestalpine mit. Attraktiv sei das Verfahren auch für die Produktion gewichtssparender Bauteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie. In der Medizintechnik sei ferner die Herstellung von individualisierten Hüftgelenken möglich.

dpa