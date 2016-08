Stahlkocher demonstrieren vor Sitzung des Aufsichtsrats

Duisburg.

Duisburg. Beim Stahlkonzern ThyssenKrupp ist die Lage angespannt. Ein Sparprogramm und Gespräche mit dem Konkurrenten Tata über einen möglichen Zusammenschluss sorgen für Verunsicherung. Deshalb wollen bis zu 10 000 Stahlkocher demonstrieren.

Unmittelbar vor der Aufsichtsratssitzung der Stahlsparte von ThyssenKrupp wollen heute in Duisburg bis zu 10 000 Mitarbeiter demonstrieren. Das Kontrollgremium soll am Nachmittag über ein Programm zur Umstrukturierung des Stahlbereichs beraten. Der Betriebsrat befürchtet, das am Ende des Prozesses 3000 bis 4000 Arbeitsplätze gestrichen werden könnten. Mit der Vorlage konkreter Pläne durch den Vorstand der ThyssenKrupp Steel AG wird erst im kommenden Jahr gerechnet. Außerdem beunruhigen Gespräche von ThyssenKrupp mit dem indischen Stahlkonkurrenten Tata über eine mögliche Zusammenarbeit die Belegschaft. Zu der Kundgebung werden neben dem Chef der IG Metall NRW, Knut Giesler, die Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats und des Stahl-Betriebsrats, Willi Segerath und Günter Back, erwartet.

dpa