«Stätte größten Kinderleids»: Klinik-Missbrauch untersucht

Münster. Wo heute eine moderne Kinder- und Jugendpsychiatrie steht, litten Kinder bis in die 1980er Jahre hinein unter Gewalt und Missbrauch. Der Klinikträger LWL hat die dunkle Geschichte des St. Johannes-Stifts in Marsberg mit Opfer-Interviews aufgearbeitet.

Gezüchtigt, missbraucht, ruhig gestellt: Historiker haben die Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen in der damals größten westfälischen Psychiatrie seit der Nachkriegszeit beleuchtet. Die Forschungsergebnisse über die dunkle Geschichte des St. Johannes-Stifts im sauerländischen Marsberg stellt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) heute in Münster vor.

Bis in die 1980er-Jahre hinein ertrugen in der Anstalt für psychisch kranke Kinder und Jugendliche zeitweise mehr als 1100 junge Menschen ein autoritäres und gewalttätiges Regime von Ärzten, Pflegern und Nonnen des Vizentinerinnen-Ordens, hieß es in einer Ankündigung des LWL - damals wie heute Träger der Einrichtung. Nach jahrzehntelangem Schweigen vieler Betroffner führten die Historiker nun Interviews mit 19 Opfern, um so die dunkle Vergangenheit dieser «Stätte größten Kinderleids» auszuleuchten. Auch Verwaltungs- und Patientenakten wurden dazu ausgewertet.

dpa/lnw