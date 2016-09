Stadt erneuert Spielplatz

Der Spielplatz an der Walter-Poller-Straße ist derzeit teilweise gesperrt, weil dort Bauarbeiten laufen. Ein Anwohner hat bereits im Rathaus angerufen, weil er Angst hatte, dass die Stadt diesen Spielplatz abschaffen und die Geräte abbauen will. Christian Scharwey aus dem Kinder- und Jugendbüro konnte den Mann beruhigen: Das Gegenteil ist der Fall. Die Stadt lässt den Spielplatz komplett erneuern und will auch neue Spielgeräte aufstellen.

Die Stadt plant noch an einer anderen Stelle Spielplatzarbeiten: An der Eichendorffstraße. Dort will Scharwey einen Parcours für BMX-Fahrräder anlegen. Der ist schon ziemlich lange geplant. Denn bereits vor einigen Jahren hat die Stadt die BMX-Strecke beseitigt, die sich auf dem Spielplatz am Eichenplatz befand. Dieser Spielplatz war vor allem für kleinere Kinder gedacht, die BMX-Fahrer störten da. Die Ersatz-Strecke an der Eichendorffstraße geriet zwischendurch aber in Vergessenheit.

Doch nun soll dort auf einem freien Grundstück in der Nähe eines Bolzplatzes ein neuer Kindergarten gebaut werden. Das will Scharwey nutzen, um auch gleich die BMX-Strecke anlegen zu lassen.