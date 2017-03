Stadt Köln will verkaufsoffene Sonntage streichen

Köln. Im Dauerstreit um die Rechtmäßigkeit verkaufsoffener Sonntage will die Stadt Köln alle Termine für dieses Jahr vorerst streichen. Grund sei eine Klage der Gewerkschaft Verdi vor dem Verwaltungsgericht, über die noch nicht entschieden sei, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag. Betroffen sind 35 Termine, drei davon in der Innenstadt. Fast alle sind nach Ansicht von Verdi rechtswidrig. Geschäfte dürften sonntags nur öffnen, wenn ein besonderer Anlass besteht, etwa ein Stadtfest. Zuvor hatten mehrere Kölner Medien berichtet.

Am Montag will der Hauptausschuss des Kölner Stadtrates per Dringlichkeitsbeschluss über das Aus der verkaufsoffenen Sonntage entscheiden. Möglicherweise könnten aber sieben Termine «gerettet» werden, sagte die Stadtsprecherin.

dpa/lnw