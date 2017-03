Staatspreis für Sanierung von Schnellbau-Fachwerkhaus

Bad Honnef. Gerade einmal 50 Jahre alt ist das ungewöhnliche Fachwerkhaus, das am Sonntag mit dem Rheinisch-Westfälischen Staatspreis für Denkmalpflege ausgezeichnet worden ist. Das «Haus Mayer-Kuckuck» war 1967 in Bad Honnef innerhalb von nur sechs Tagen errichtet worden. Das für den Atomphysiker Theo Mayer-Kuckuk gebaute Haus gilt als typisches Beispiel für den industriellen Fachwerkbau der Nachkriegszeit. Im Laufe der Jahre traten bei dem Holzbau jedoch Fäulnis- und andere Schäden auf, die das Haus unbewohnbar machten. Die heutigen Eigentümer haben es jetzt saniert und durch den Austausch des Ständerwerks für die Nachwelt erhalten.

NRW-Bauminister Michael Groschek (SPD) überreichte die mit 7000 Euro dotierte Auszeichnung in der Abtei Brauweiler, dem Dienstsitz des Amts für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland. Der Rheinisch-Westfälische Staatspreis für Denkmalpflege wird alle zwei Jahre im Wechsel im Rheinland und in Westfalen ausgelobt. Er richtet sich an Eigentümer, die ein gefährdetes Denkmal vorbildlich instand gesetzt haben.

dpa/lnw