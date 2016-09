Staatsanwalt: Festgenommene Frauen vom IS in Syrien gesteuert

Paris.

Die in Frankreich festgenommenen, radikalisierten Frauen sind von der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien gesteuert worden. Das sagte der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins. Sie wollten ein Terrorattentat in der Hauptstadt verüben. Molins bezog sich auf die Entdeckung eines abgestellten Autos in der Pariser Innenstadt mit mehreren Gasflaschen und drei Behältern Treibstoff. Eine der Frauen war nach früheren Berichten die Tochter des Autobesitzers.

dpa