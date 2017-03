Staatlicher Anbau von Cannabis startet - Hunderte Kilogramm pro Jahr

Berlin. Cannabis zur medizinischen Verwendung wird in Deutschland künftig staatlich angebaut. Dazu steht eine Cannabisagentur beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor dem Start, wie das Institut in Berlin mitteilte. «Erste Ernten in Deutschland sind für 2019 vorgesehen», sagte BfArM-Präsident Karl Broich. Der Weg für Cannabis als Medizin auf Kosten der Krankenkassen wird durch ein neues Gesetz von Gesundheitsminister Hermann Gröhe frei. Bisher haben rund 1000 Patienten eine Ausnahmegenehmigung für Cannabis. dpa